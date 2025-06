Levou a mãe ao pronto-socorro, mas passou mal e morreu

Um homem de 54 anos, identificado como Carlos Roberto Alves, m0rreu na tarde de terça-feira (17) após sofrer um infarto na calçada de uma unidade de saúde. Ele chegou a pedir ajuda, mas não resistiu.

O caso aconteceu no bairro Vila Guaporé, em Pontes e Lacerda, a 444 km de Cuiabá. Segundo a Polícia Civil, Carlos estava na unidade no horário de almoço para buscar atendimento para a mãe quando começou a sentir fortes dores no peito enquanto atravessava a rua.