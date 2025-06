Acusado de matar psicóloga manipulou cena do crime, diz polícia

O ex-marido da psicóloga Janaina Carla Portela Santin, de 43 anos, é suspeito de alterar a cena da morte da vítima, encontrada morta a tiros na segunda-feira (16). A Polícia Civil trata o caso como homicídio.

O crime aconteceu na cidade de Sinop, no Mato Grosso. De acordo com o delegado Ugo Reck, responsável pela investigação, Fábio Teixeira Santin, de 44 anos, além de ser o principal suspeito, teria mudado a posição do corpo e apresentado uma versão cheia de contradições.