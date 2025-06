Psicóloga é morta em casa a tiros e deixa dois filhos

O crime aconteceu no bairro Delta, em Sinop, Mato Grosso. Inicialmente, o homem tentou alegar que a esposa teria cometido suicídio. No entanto, a versão levantou suspeitas dos peritos da Polícia Civil.

A psicóloga Janaina Carla Portela Santin, de 43 anos, foi morta a tiros na segunda-feira (16) dentro da própria residência. O principal suspeito do crime é o marido, de 44 anos, que foi preso em flagrante.

De acordo com o perito criminal André Fúrio, foram encontradas pelo menos cinco cápsulas deflagradas no local, além de marcas de tiros nas paredes da casa, o que não condiz com um disparo isolado típico de suicídio.

O especialista explicou que a perícia vai esclarecer se o disparo foi à queima-roupa, a curta distância ou de outra forma, e se há compatibilidade com a hipótese apresentada pelo marido. “A estranheza surgiu porque só estavam os dois no local e houve vários disparos. Por isso, tratamos inicialmente como homicídio, descartando suicídio apenas se a perícia comprovar”, afirmou.

Janaina deixa dois filhos. As investigações continuam para esclarecer completamente as circunstâncias do crime.