Matou casal por causa de um cachorro quente em resort de nudism0

O caso aconteceu no resort de nudismo Olive Dell Ranch, na Califórnia, nos Estados Unidos. As vítimas, Daniel Menard, de 79 anos, e Stephanie Menard, de 73, foram mortas e tiveram os corpos ocultados.

Um desentendimento entre vizinhos terminou em tragédia, com o assassinato de um casal idoso. O crime, segundo a investigação, teria sido motivado por uma discussão banal envolvendo um cachorro-quente.

Michael Royce Sparks, de 62 anos, vizinho do casal, foi formalmente acusado pelos assassinatos. As vítimas foram dadas como desaparecidas em 24 de agosto de 2024, após uma amiga perceber que não conseguia mais contato com eles.

Dias depois, partes dos corpos foram encontradas escondidas sob a residência de Sparks, localizada dentro do próprio resort, onde ele e o casal moravam. As autoridades seguem investigando detalhes sobre a motivação e circunstâncias do crime.