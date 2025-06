Manicure que estava desaparecida é encontrada com vida em SJC

A manicure Jéssica, moradora do Jardim República, que estava desaparecida desde o início da tarde desta quarta-feira (18), foi localizada no início da noite, no topo do Shopping Vale Sul, na zona sul da cidade.

De acordo com familiares, ela foi socorrida por uma ambulância e levada para um hospital da cidade. As primeiras informações indicam que Jéssica teria ingerido grande quantidade de medicamento, mas, segundo relatos da família, o estado de saúde dela é estável.