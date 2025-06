Idoso de 82 anos é preso duas vezes em 24h por crime sexu@l

Um idoso de 82 anos foi preso duas vezes em Cuiabá, Mato Grosso, em menos de 24 horas. A primeira prisão ocorreu na segunda-feira (16) por suspeita de estuprar uma menina de 9 anos em uma escolinha de futebol.

No dia seguinte, durante sua audiência de custódia, ele foi novamente detido por importunação sexual contra uma policial penal.