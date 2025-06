SJC: Ladrões roubam casa, aterrorizam família e matam trabalhador

Um homem de 46 anos foi morto a tiros na manhã desta quarta-feira (18) durante um assalto à sua residência no bairro Vila Nova São José, na zona sudeste de São José dos Campos. A vítima, identificada como Marcílio Aparecido Severiano, foi baleada no peito ao chegar em casa e surpreender os criminosos em plena ação.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Segundo o boletim de ocorrência registrado no 1º DP (Distrito Policial), três ladrões invadiram o imóvel por volta das 9h30. Um deles estava armado com uma pistola. No interior da casa estavam a esposa de Marcílio e os dois filhos do casal: uma jovem de 23 anos e um menino de 4 anos com autismo.