Tragédia no Vale: acidente mata vereador e sobrinho na região

De acordo com a corporação, o veículo em que estavam as vítimas caiu em uma ribanceira com aproximadamente 800 metros de profundidade, após o motorista perder o controle e atravessar a proteção metálica da rodovia. A equipe de resgate localizou os corpos fora do carro, a cerca de 200 metros do ponto onde o veículo parou.

"Ambas as vítimas foram ejetadas do automóvel e infelizmente já estavam em óbito no momento do resgate", informou o Corpo de Bombeiros. A complexidade do terreno dificultou o acesso à área do acidente. O local foi isolado e os corpos, deixados sob os cuidados da Polícia Civil, que acompanhou a ocorrência.

O vereador, conhecido como Gordo da Vila Batista, cumpria seu segundo mandato e já havia presidido a Câmara Municipal de Cruzeiro. Ele retornava de viagem a Itajubá (MG) ao lado de dois filhos e do sobrinho. Os filhos sofreram apenas ferimentos leves e foram encaminhados à Santa Casa de Lorena, sendo liberados após atendimento.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal, todos os ocupantes do veículo foram arremessados para fora do carro no momento do capotamento. A tragédia chocou a população de Cruzeiro, onde Nelson era uma figura popular na política local.