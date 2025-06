Nora é presa após dar golpe na sogra e tentar subtrair R$ 15 mil

Uma mulher foi presa nesta quarta-feira (18), suspeita de aplicar um golpe financeiro contra a própria sogra, causando um prejuízo superior a R$ 15 mil.

Ela foi localizada no momento em que tentava embarcar para o Espírito Santo e recebeu voz de prisão no Aeroporto Internacional Antônio Carlos Jobim.