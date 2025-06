'Para sempre no meu coração'; dona Maria Aparecida morre no Vale

Maria Aparecida de Sousa Silva morreu aos 81 anos, em Jacareí, nesta última terça-feira (17). A cerimônia de despedida e o sepultamento aconteceram nesta quarta-feira (18), no cemitério Jardim da Paz.

Nas redes sociais, parentes e amigos lamentaram muito a partida dela, especialmente os familiares. “Pra sempre em meu coração”, escreveu a filha Simone Patrícia Barbosa, no Facebook.