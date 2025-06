'Descanse em paz, meu amigo'; Alonso morre aos 75 anos no Vale

Alonso Alves Pereira morreu aos 75 anos em Jacareí nesta quarta-feira (18). E o sepultamento acontece na manhã desta quinta-feira (19), no Cemitério Jardim da Paz, na mesma cidade.

Muito querido por todos, deixará saudades em amigos e familiares. Inclusive, isso ficou claro nas manifestações dos conhecidos nas redes sociais.