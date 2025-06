Com 3 filhos em casa, mulher é encontrada sem vida

Uma mulher de 27 anos foi encontrada morta dentro de casa na tarde desta terça-feira (17). No momento em que o corpo foi localizado, os três filhos da vítima estavam no imóvel.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O caso aconteceu na Rua Travessa Júlio Mariano, no bairro Taquari, Segundo Distrito de Rio Branco. De acordo com a Polícia Militar, vizinhos estranharam o silêncio e a falta de movimentação na residência. Preocupados, decidiram arrombar a porta e encontraram a mulher desmaiada.