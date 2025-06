Matou as 3 filhas em acampamento e está foragido

A polícia divulgou um novo cartaz de busca por Travis Decker, de 32 anos, foragido há 16 dias e apontado como principal suspeito de ter matado as três filhas durante um acampamento.

Ele é considerado armado e extremamente perigoso, segundo as autoridades, e responde por três acusações de homicídio em primeiro grau e sequestro em primeiro grau.