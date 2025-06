Usava o celular enquanto carregava, levou choque e morreu

Um adolescente de 17 anos m0rreu após sofrer uma descarga elétrica enquanto utilizava o celular que estava carregando. O aparelho estava conectado a um cabo de extensão, e a suspeita é que o equipamento não possuía certificação de segurança, o que pode ter causado o acidente.

O caso aconteceu em Quiriquina, no Chile. De acordo com familiares, o jovem, identificado como Matías, foi encontrado pela irmã, que ouviu gritos vindos do quarto. Ao chegar no local, ela encontrou o adolescente caído no chão, com o celular queimando sobre o peito.