Meninas do São José conhecem data das quartas de final da LBF

O técnico Leandro Leal avaliou o desempenho da equipe na fase classificatória e projetou o confronto decisivo.

“Estamos felizes por chegar aos playoffs, superamos a campanha do ano passado, que era uma das nossas metas. A experiência da temporada anterior foi fundamental para nosso planejamento. Chegamos confiantes, especialmente pela evolução na reta final. Sabemos que o Ourinhos é um time tradicional, muito competitivo e com elenco de qualidade. A expectativa é de jogos bem equilibrados, mas nosso grupo está focado e com muita vontade de buscar as vitórias para chegar à semifinal”, destacou.

Com o fim da fase classificatória, a competição faz uma pausa para a disputa da AmeriCup, torneio entre seleções das Américas. Duas atletas do Pontz São José, Manu Rios e Jenifer Muñoz, foram convocadas para defender a seleção da Colômbia no campeonato.