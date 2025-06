Projeto da LDO de 2026 de Taubaté será votado na próxima terça

A Câmara de Taubaté votará na próxima terça-feira (24) o projeto da LDO (Lei de Diretrizes Orçamentárias) de 2026 - a LDO estabelece as diretrizes para a elaboração do orçamento do ano seguinte.

Elaborado pelo governo Sérgio Victor (Novo), o texto prevê que Taubaté terá receita de R$ 1,67 bilhão no ano que vem. Para efeito de comparação, a receita prevista para 2025 é de R$ 1,6 bilhão. Ou seja, o aumento esperado para o ano que vem, de 4,32%, ficaria abaixo da inflação prevista para esse ano, de 5,25%.