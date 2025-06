Projeto que libera rodeios em Taubaté volta à pauta da Câmara

Após ter a votação adiada na última sessão, o projeto que prevê a liberação de rodeios em Taubaté voltará à pauta da Câmara na próxima terça-feira (24). O texto é o quarto item da ordem do dia.

Um dia depois, na quarta-feira (25), a partir das 14h, a Câmara promoverá uma audiência pública para debater o projeto - não há impedimento para que o projeto seja votado antes da audiência.