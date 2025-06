Durante assalto, Marcilio foi baleado diante da família em SJC

“Três indivíduos, um deles armado, adentraram no interior da residência e anunciaram o roubo. Eles separam objetos do interior do imóvel e colocaram no veículo da família, que estava estacionado na garagem, momento em que o marido chegava em casa”, diz o boletim de ocorrência.

“Ele deparou-se com os autores na garagem da residência, ocasião em que um dos indivíduos efetuou disparos de arma de fogo, que atingiu a vítima na região do tórax”, completa o documento.

Marcilio foi socorrido por um vizinho e encaminhado ao Hospital Municipal, na Vila Industrial, onde permaneceu sob cuidados médicos, mas morreu no começo da tarde.