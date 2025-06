AGORA: Homem morto em assalto em SJC é identificado pela polícia

Na manhã desta quarta-feira (18), um violento assalto a uma residência no bairro Vila Nova São José, em São José dos Campos, terminou com um homem baleado e diversos bens roubados. O crime aconteceu por volta das 9h na rua Felisbino Pinto da Cunha e foi registrado como roubo qualificado com lesão corporal grave.

De acordo com informações da Polícia Civil, três homens, um deles armado, invadiram a casa onde estavam A.S.N.S, sua filha e o neto de 4 anos. Agindo de forma coordenada e agressiva, os assaltantes anunciaram o roubo, exigiram pertences e ameaçaram as vítimas, enquanto um deles fazia a vigilância da entrada da casa.