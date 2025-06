Teatro Colinas tem peça sobre Bezerra de Menezes e infantis

O Teatro Colinas, em São José dos Campos, recebe neste fim de semana o espetáculo "Dr. Bezerra de Menezes - A Cura do Corpo e da Alma". A peça, que será encenada no sábado (21) às 20h e no domingo (22) às 19h, retrata a vida do conhecido "Médico dos Pobres", destacando seu trabalho humanitário e sua luta por uma sociedade mais justa no século XIX. Com atuação de Ricardo Andrade Vassíllievitch, a montagem promove uma reflexão sobre a importância da cura integral do ser humano.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

A programação do teatro ainda inclui atrações para todas as idades. Na sexta (20), às 20h, o humorista André Assunção apresenta o show "De repente 50", com histórias sobre sua vida como gateiro. Para o público infantil, há opções como "Alice no País das Maravilhas" (quinta, 19, às 15h), "Os Três Porquinhos" (sexta, 20, às 15h) e "A Cigarra e a Formiga" (sábado e domingo, 21 e 22, às 15h).