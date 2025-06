Combativo e amigo: Cruzeiro se despede de Gordo da Vila Batista

Morreu aos 47 anos, vítima de um grave acidente de trânsito nesta quarta-feira (18), o vereador Nelson Pinheiro Junior, conhecido como Gordo da Vila Batista, que estava em seu segundo mandato e já havia sido presidente da Câmara de Cruzeiro. Ele deixa mulher e quatro filhos.

Nelson estava no carro que capotou na BR-459, em Piquete (SP), no trecho de retorno da cidade de Itajubá (MG). No veículo também estavam dois dos filhos do vereador, que tiveram ferimentos leves, e um sobrinho dele, que morreu e foi identificado como Vitor Queiroz Maia, de 18 anos.