Com 37 mortes em maio, trânsito do Vale acumula 163 óbitos no ano

E depois de registrar o mês com menos mortes no trânsito em abril, com 24 vítimas, a região voltar a aumentar a letalidade com 37 em maio, bem acima das 29 mortes de maio de 2024 – alta de 27,59%. É ainda o mês de maio mais mortal desde 2022, quando 38 pessoas morreram no trânsito da região.

Motos.

Os motociclistas continuam sendo as principais vítimas dos acidentes de trânsito, com 64 mortes na região de janeiro a maio, 39% do total do Vale.

Os automóveis aparecem na sequência, com 44 mortes (27%) e depois as bicicletas (24 / 14,72%) e os pedestres (20 / 12%).