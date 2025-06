Receita apreende 43 kg de cocaína em contêiner refrigerado

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O destino seria o porto de Sydney, na Austrália, onde o valor do quilo da droga chega a ser, aproximadamente, cinco vezes maior do que o praticado na Europa.

Para a seleção e bloqueio de cargas pela Alfândega de Santos é utilizada uma ferramenta estratégica de gerenciamento e análise de riscos. São utilizados critérios objetivos nessa análise e auxiliada pelas imagens geradas durante o escaneamento de contêineres. Esse procedimento garante mais transparência e eficiência na seleção das unidades de carga direcionadas à Fiscalização.

Essas técnicas têm como objetivos garantir a agilidade das operações do comércio exterior e, ao mesmo tempo, coibir a prática de ilícitos aduaneiros no complexo portuário santista. Elas são utilizadas tanto para as cargas de exportação, quanto para as de importação.