Matou, esquartejou e enterrou o corpo do pai no quintal de casa

Um jovem de 18 anos matou, esquartejou e enterrou o corpo de seu próprio pai. É o que aponta o Ministério Público.

A Promotoria denunciou o jovem pelo brutal assassinato do pai, Cícero de Sousa Guedes, conhecido como "Palhaço Chumbrega", ocorrido em 10 de maio, na cidade de São Mateus do Sul (PR). Segundo a acusação, o crime foi premeditado e praticado com extrema crueldade.