Mulher é internada após tentar comer 5 paçocas em 30 segundos

Em busca de um prêmio de R$ 200, uma mulher tentou comer cinco paçocas em apenas 30 segundos, mas acabou engasgando e precisou de ajuda médica.

O caso aconteceu nesta quarta-feira (18), em uma quermesse na cidade de Mongaguá (SP). A mulher, de 38 anos, precisou ser internada. Em uma das barracas da festa, o desafio era comer cinco doces em 30 segundos.