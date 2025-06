Mercado Livre anuncia investimento de R$ 13,6 bi em SP em 2025

O Mercado Livre anunciou o aporte de R$ 13,6 bilhões no estado de São Paulo ao longo de 2025. O valor representa 40% do total de R$ 34 bilhões que a companhia prevê investir no Brasil no período, conforme divulgado em abril.

O anúncio foi feito ao lado do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), acompanhado do diretor de Projetos e Inovação, Thiago Camargo. O encontro aconteceu na sede da empresa, a Melicidade, em Osasco, onde foram apresentados os avanços e os próximos passos da expansão do ecossistema do Mercado Livre no estado.