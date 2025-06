Hospital Regional realiza 1ª cirurgia por vídeo do quadril

O Hospital Regional do Litoral Norte, em Caraguatatuba, realizou sua primeira cirurgia de videoartroscopia de quadril. Na avaliação da pasta, trata-se de um marco para a instituição e para a oferta de procedimentos de alta complexidade na rede pública de saúde da região. O paciente passa bem e se recupera de forma satisfatória após a intervenção.

Até então, a videoartroscopia era utilizada na unidade apenas para cirurgias nos joelhos e ombros. A inclusão do quadril no escopo de procedimentos representa um avanço significativo na especialidade de ortopedia do hospital.