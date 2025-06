Empresa abre 60 vagas de emprego para obras em São José; CONCORRA

Empresa do setor de construção civil, a Setpar Empreendimentos realiza nesta quarta-feira (18), até as 16h, um mutirão de emprego em São José dos Campos. Serão cerca de 60 oportunidades para diferentes funções no setor. As entrevistas acontecerão somente nesta quarta-feira, na avenida Saulo Antunes de Carvalho, s/n, em São José, no SetValley Horizonte.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

As vagas disponíveis incluem: ajudante geral, pedreiro, encarregado e motorista. Os interessados devem comparecer ao local levando os seguintes documentos: currículo RG, CPF e/ou CNH. As entrevistas serão realizadas presencialmente no mutirão. Para mais informações, os candidatos podem entrar em contato pelo WhatsApp: (17) 99128-9913.