VÍDEO: Acidente entre carro e 2 caminhões deixa feridos no Vale

Duas pessoas ficaram feridas após um acidente envolvendo um carro e dois caminhões na rodovia Presidente Dutra, no trecho de Caçapava, na manhã desta quarta-feira (18). O automóvel ficou 'prensado' entre os dois veículos pesados.

De acordo com a PRF (Polícia Rodoviária Federal), o acidente aconteceu na altura do km 134, na pista sentido São Paulo, entre dois caminhões e um automóvel. A colisão provocou lentidão do tráfego no trecho.