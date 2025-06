ATENÇÃO: Justiça fecha adega no Campo dos Alemães, em SJC

Uma operação conjunta da Guarda Municipal, Fiscalização de Posturas da Prefeitura e Polícia Militar fechou a adega “La Churras” na manhã desta quarta-feira (18), na zona sul de São José dos Campos.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

A ação ocorreu em cumprimento a uma decisão judicial e mobilizou um forte aparato da administração municipal e das forças de segurança. A adega está localizada na avenida dos Sindicalistas, no bairro Campo dos Alemães, e era alvo de reclamações por parte de moradores da região.