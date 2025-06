Baep prende casal em São José com veículo roubado na capital

Policiais militares do 3º Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia) prenderam um casal com um veículo roubado em São José dos Campos.

O caso aconteceu na tarde desta terça-feira, por volta das 18h, durante patrulhamento pelo bairro Monte Castelo, na região central de São José dos Campos.