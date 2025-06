PF investiga morador da região por crime de abuso sexual infantil

A PF (Polícia Federal) deflagrou, nesta quarta-feira (18), etapa da Operação Anjos da Guarda, voltada ao enfrentamento contínuo aos crimes de abuso e exploração sexual infantil no Litoral Norte de São Paulo.

Um homem de 40 anos, morador de Caraguatatuba, foi alvo da operação da PF. Foram cumpridos dois mandados de busca e apreensão no bairro Golfinhos.