SJC: Caminhão quebrado complica trânsito na marginal da Dutra

Um caminhão carregado quebrou na manhã desta quarta-feira (18) na avenida Deputado Benedito Matarazzo, no trecho da marginal da Via Dutra que passa pelo bairro Jardim Aquárius, em São José dos Campos. O incidente ocorreu em frente ao hipermercado Carrefour e gerou reflexos no tráfego da região.

Com o veículo parado na via, o trânsito ficou congestionado na marginal da Dutra, afetando também o fluxo no Anel Viário e em outras avenidas de acesso. Motoristas enfrentaram lentidão e precisaram redobrar a atenção ao trafegar pelo local.