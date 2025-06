Polícia prende homem e apreende mais de 50 kg de drogas em Guará

A Polícia Rodoviária Estadual prendeu um suspeito em flagrante por tráfico de drogas e apreendeu mais de 50 quilos de cocaína na rodovia Paulo Virgínio (SP-171), estrada que liga Guaratinguetá a Cunha.

A ocorrência deu-se na noite de terça-feira (17), por volta das 21h30, no km 6,5 da rodovia, na pista sentido sul. O trecho fica em Guaratinguetá.