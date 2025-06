Homem morto no Vale era pedreiro; empregadora procura família

Um homicídio ocorrido na manhã de terça-feira (17), em uma trilha na zona rural de Caçapava, ganhou novo contorno depois que amigos confirmaram que a vítima, Antônio Roberto Moreira, de 46 anos, trabalhava como pedreiro e não vivia em situação de rua, como constou inicialmente no boletim de ocorrência.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

A mulher para a qual Antônio prestava serviço de pedreiro esclareceu a situação dele e pediu ajuda para encontrar familiares da vítima.