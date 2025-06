Rodovias que cortam o Vale devem receber 2,7 milhões de veículos

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Rodovias federais e estaduais que cortam o Vale do Paraíba e o Litoral Norte devem receber um movimento de 2,74 milhões de veículos durante o feriado prolongado de Corpus Christi, a partir da quinta-feira (19) e até domingo (22). Os números foram divulgados pelas concessionárias e pelo DER (Departamento de Estradas de Rodagem) – veja abaixo a estimativa para cada rodovia.

No site da concessionária e no Aplicativo Tamoios os usuários têm acesso a imagens de câmeras em pontos estratégicos da rodovia. Segundo a empresa, por meio delas é possível acompanhar as condições de clima e de tráfego na estrada.

A CCR RioSP prevê 1,49 milhão de veículos circulando pela Via Dutra e 256,8 mil na Rio-Santos durante o feriado prolongado, totalizando 1,75 milhão de veículos nas duas estradas.

Na saída do feriado, o fluxo mais intenso é esperado para a quinta (19), com cerca de 270 mil veículos só na Dutra. Na Rio-Santos a expectativa é de que circule no mesmo dia mais de 46 mil veículos. Os horários de pico são das 19h às 3h nesta quarta-feira (18) e das 8h às 14h na quinta.