Embraer vende 60 jatos por quase R$ 20 bi para empresa americana

"Estamos entusiasmados em continuar nossa parceria de longa data com a SkyWest Airlines com este grande pedido. O E175 é a base fundamental da aviação regional na América do Norte, e este pedido reforça a confiança da SkyWest no desempenho, confiabilidade e conforto de passageiros de nossas aeronaves. Queremos apoiar o crescimento e o sucesso da SkyWest nos próximos anos," disse Arjan Meijer, presidente e CEO da Embraer Aviação Comercial.

A Embraer e a SkyWest têm trabalhado em colaboração próxima por quase 40 anos, com início em 1986, quando a companhia norte-americana adquiriu cinco aeronaves EMB-120 Brasília. No final de 1997, a SkyWest celebrou seu 25º aniversário, enquanto já operava mais de 40 aeronaves EMB-120. Em 2013, a parceria foi renovada com a compra de 100 E175s. Hoje, a SkyWest é a maior operadora do E175, com mais de 260 aeronaves da Embraer.