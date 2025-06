Suspeito de ligação com jovem morto com 15 tiros é preso no Vale

A Polícia Militar prendeu um homem de 39 anos suspeito de envolvimento no homicídio de Chandler Kauan Lopes da Silva Chang, jovem de 20 anos assassinado com 15 tiros em Lorena, em uma distribuidora de água e gás. A vítima foi executada com tiros de fuzil e pistola.

O crime ocorreu por volta das 10h20 de terça-feira (17), na avenida Thomaz Alves Figueiredo, no bairro Cidade Industrial. Três homens desceram armados de um carro e dispararam contra a vítima, que foi encontrada já sem vida, caída a cerca de três metros da entrada do estabelecimento. Chandler trabalhava no local como ajudante geral há cerca de seis meses.