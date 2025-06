'Sonho era ter uma moto', diz tia de jovem arrastado por caminhão

A tia do jovem, Graça Lima, contou que estava sozinha em casa quando recebeu a notícia da morte do sobrinho. “Fiquei transtornada na hora”, desabafou.

Marcos Vinícius Santos Guimarães, de 20 anos, morreu de forma trágica após se envolver em um acidente de moto. O jovem, que sonhava em ter uma motocicleta, perdeu a vida na segunda-feira (16) após cair do veículo e ser atropelado por um caminhão.

Ela também relatou que a família está devastada com o ocorrido e enfrenta um momento de muita dor e dificuldade para lidar com a perda repentina. "O sonho dele era ter uma moto. A mãe dele não queria de maneira alguma", disse Graça Lima, tia do rapaz.