Deixou cachorrinho no veterinário, não pagou e abandonou o animal

Uma clínica veterinária busca localizar uma mulher de 42 anos que abandonou uma cadela da raça Shih Tzu após um procedimento cirúrgico. A tutora não retornou para buscar o animal nem para quitar os custos do atendimento.

O caso aconteceu em Amambai, cidade que fica a 352 quilômetros de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Segundo relato da médica veterinária à Polícia Civil, a mulher levou a cadela à clínica no dia 3 de janeiro, após o animal apresentar um trauma no olho esquerdo.