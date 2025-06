Briga por guarda de criança acaba com nora morta pelo sogra

Uma mulher de 22 anos, Evelyn Milena de Freitas, foi brutalmente assassinada a tiros após uma discussão acalorada pela guarda de seu filho.

O principal suspeito é o sogro da vítima e avô da criança. As autoridades investigam o caso como feminicídio.