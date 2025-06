Sobrevivente pede vídeo com marido sem saber que ele morreu

Arielly da Silva, de 23 anos, única sobrevivente de um grave acidente na BR-060, está em recuperação e deve receber alta nos próximos dias. Internada, ela pergunta insistentemente pelo marido, sem saber que ele morreu na colisão.

O acidente ocorreu em Sidrolândia, no Mato Grosso do Sul, na última sexta-feira (13). O marido de Arielly, Rudnei Francisco Sebastião, de 25 anos, não resistiu aos ferimentos e morreu no local, após a motocicleta em que estava colidir com um caminhão.