Ofereceu R$ 10 mil para matar mulher trans e esconder romance

O medo de ter uma traição revelada teria levado um homem de 31 anos a mandar matar Marcela Valentina de Souza, mulher trans de 20 anos, assassinada de forma brutal em abril deste ano.

O crime aconteceu em Maceió, capital de Alagoas. De acordo com a Polícia Civil, o suspeito ofereceu R$ 10 mil a um colega de trabalho para cometer o homicídio e esconder o corpo da vítima.