VÍDEO: Lula é chamado à atenção durante foto oficial no G7

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva causou um momento descontraído durante a foto oficial da cúpula do G7 nesta terça-feira (17) no Canadá. Enquanto os líderes mundiais se preparavam para o registro no resort de Kananaskis, nas Montanhas Rochosas de Alberta, o brasileiro se distraiu em uma conversa com António Costa, presidente do Conselho Europeu.

A cena chamou a atenção quando Lula, já posicionado para a foto, virou-se para conversar com o líder português, deixando a primeira-ministra italiana Giorgia Meloni entre os dois. O presidente francês Emmanuel Macron e o primeiro-ministro canadense Mark Carney então chamaram a atenção do brasileiro para que voltasse a se posicionar para o clique oficial.