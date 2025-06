Jorginho matou Wanderson queimado em SJC por desavença

A Polícia Civil de São José dos Campos investiga um caso brutal de homicídio registrado no bairro Jardim Nova República, zona sul da cidade. A vítima, Wanderson da Silva Franco, de 52 anos, foi queimada viva na tarde do último domingo (15) e não resistiu aos ferimentos, morrendo no hospital na segunda-feira (16).

Segundo o boletim de ocorrência, Wanderson, que vivia em situação de rua, foi atacado por Jorge Edson Sousa da Silva, de 33 anos, ajudante de pedreiro. O crime ocorreu por volta das 14h30, na Avenida Confrade João Pereira dos Santos. Testemunhas relataram que a vítima foi amarrada antes de ter o corpo incendiado com uso de gasolina. Um galão com vestígios de combustível foi apreendido no local e será periciado.