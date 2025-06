Em busca de emprego? Embraer está com 84 vagas abertas; CONFIRA

As vagas para São José abrangem diversas áreas, incluindo administração, análise, planejamento, produção, logística, qualidade e engenharia. Como a lista de vagas é atualizada com frequência, o total de oportunidades disponíveis pode variar a cada acesso ao site.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

Terceira maior fabricante de aeronaves do mundo, a Embraer tem 84 oportunidades abertas, sendo 59 delas em São José dos Campos. São 43 vagas de emprego efetivas, além de 41 oportunidades no banco de talentos da empresa.

O cadastro dos interessados ao emprego é feito na página da Embraer no site Gupy (clique). O interessado deve escolher a função de interesse, ler a descrição e requisitos, clicar no botão "Candidatar-se" no fim da página e criar uma conta no site ou acessá-lo por uma das opções disponíveis na página. Além de salário e benefícios, a fabricante de aviões oferece programas educacionais e projetos especiais aos seus colaboradores.