Com máscara da 'Morte', criminosos matam e ateiam fogo no Vale

Dois crimes recentes registrados em cidades do Vale do Paraíba chamaram a atenção da população e das autoridades pelo uso incomum de máscaras por parte dos autores. Em ambos os casos, os criminosos utilizaram disfarces inspirados em personagens de filmes de terror como a “Morte” e “Pânico”, o que gerou curiosidade nas redes sociais e alimentou teorias sobre uma possível ligação entre os episódios, embora, até o momento, as investigações apontem para autores distintos.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

Em São José dos Campos, o jovem barbeiro Juliano Guzmão Leme, de 19 anos, foi morto a tiros na última semana enquanto atendia um cliente em sua barbearia no bairro Jardim São José. O atirador invadiu o local com uma máscara semelhante à da “Morte” e disparou à queima-roupa, sem dar chances de defesa. Juliano, que havia realizado o sonho de abrir seu próprio negócio recentemente, deixou um filho pequeno e a esposa grávida de uma menina, que se chamará Ísis. A motivação do crime ainda é incerta, mas familiares apontam a possibilidade de que ele tenha sido alvo por conta de sua postura protetora com amigos. Nenhum suspeito foi preso até o momento.