Vereadora do PT é morta no Sul; suspeita de latrocínio

O crime aconteceu em uma estrada na localidade de Rincão dos Machado, no município de Formigueiro, interior do Rio Grande do Sul. O corpo da parlamentar foi localizado ao lado do próprio carro. A bolsa, o celular, a carteira e os documentos estavam no local, intactos.

Elisane era filiada ao Partido dos Trabalhadores (PT) e única mulher entre os nove vereadores que compõem a Câmara Municipal de Formigueiro, cidade que possui pouco mais de 6 mil habitantes.

Em nota, o Legislativo municipal lamentou a morte da vereadora e decretou luto oficial de três dias. “Elisane atuava com dedicação e comprometimento, sempre voltada às causas sociais e ao bem-estar da população, além de representar a presença feminina nesta legislatura”, destacou a nota oficial.