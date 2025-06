'Morte' que colocou fogo em moto é mulher, diz delegado

A Polícia Civil investiga um caso de incêndio criminoso registrado no bairro Jardim Jequitibá, nas proximidades da região do Panorama, em Caçapava. O caso ganhou repercussão nas redes sociais e em grupos de moradores da cidade após vídeos circularem mostrando o fogo atingindo uma motocicleta estacionada em via pública.

Segundo o delegado titular de Caçapava, Hugo Pereira de Castro, até a manhã desta terça-feira (17), não havia boletim de ocorrência registrado oficialmente na delegacia sobre o caso. No entanto, a Polícia Civil já iniciou os procedimentos investigativos.