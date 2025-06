Crença impede casal de levar bebê ao médico e criança morr3

Um casal foi condenado pela mort3 da filha recém-nascida após se recusar a procurar atendimento médico, mesmo diante de sinais claros de problemas de saúde. A bebê, que apresentava quadro de icterícia, morr3u aos três dias de vida.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O caso aconteceu no condado de Ingham, no estado de Michigan, nos Estados Unidos. Durante o julgamento, que durou três semanas, o júri considerou Joshua e Rachel Piland culpados por homicídi0 em segundo grau e abus0 infantil.